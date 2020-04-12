"РБ Лейпциг" назвал стоимость Упамекано
Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано близок к уходу из клуба.
Как сообщает AS, "быки" готовы отпустить игрока за 45 миллионов евро. Ранее интерес к нему проявляли "Арсенал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".
Отметим, что такая низкая стоимость связана с кризисом из-за коронавируса, а также с тем, что контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
В этом сезоне Упамекано провел 29 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Читайте также: Упамекано готов перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
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|25
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|7
|Вольфсбург
|25
|36
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|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
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|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|25
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
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