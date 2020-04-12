"РБ Лейпциг" назвал стоимость Упамекано

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"РБ Лейпциг" назвал стоимость Упамекано

Защитник "РБ Лейпциг" Дайот Упамекано близок к уходу из клуба.

Как сообщает AS, "быки" готовы отпустить игрока за 45 миллионов евро. Ранее интерес к нему проявляли "Арсенал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".

Отметим, что такая низкая стоимость связана с кризисом из-за коронавируса, а также с тем, что контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

В этом сезоне Упамекано провел 29 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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