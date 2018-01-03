"РБ Лейпциг" не собирается продавать Вернера

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Тимо Вернера.

"Тимо является очень важным игроком для нас, он символ клуба. Мы рассчитываем на Вернера и в дальнейшем. Мы не рассматриваем варианты с его продажей", - цитирует Bild Минцлаффа. – Тимо вырос вместе с нами, и мы хотим продолжать работать с ним. Любой другой сценарий сегодня немыслим.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Бавария" и "Реал".

В этом сезоне 21-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 23 матча во всех турнирах и забил 12 голов.

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