"РБ Лейпциг" - об уходе Вернера: "Сделка с "Челси" еще не заключена"

Исполнительный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф прокомментировал возможный переход нападающего Тимо Вернера в "Челси".

"Сделка с "Челси" еще не заключена, они не отправили нам трансферный лист. Пока нечего сообщить", - приводит слова директора Sport1.de.

Ранее сообщалось, что трансфер Вернера обойдется "Челси" в 60 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон не считая бонусов.

В этом сезоне на счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 играх.

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