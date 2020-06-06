"РБ Лейпциг" - об уходе Вернера: "Сделка с "Челси" еще не заключена"
Исполнительный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф прокомментировал возможный переход нападающего Тимо Вернера в "Челси".
"Сделка с "Челси" еще не заключена, они не отправили нам трансферный лист. Пока нечего сообщить", - приводит слова директора Sport1.de.
Ранее сообщалось, что трансфер Вернера обойдется "Челси" в 60 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон не считая бонусов.
В этом сезоне на счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 играх.
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