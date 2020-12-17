"РБ Лейпциг" объявил о переходе Собослаи
Венгерский полузащитник "Ред Булл Зальцбург" Доминик Собослаи перешел в "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2025 года. За "РБ Лейпциг" хавбек будет выступать под 17-м номером.
20-летний Собослаи является воспитанником "Ред Булл Зальцбург", провел за клуб 82 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 34 результативные передачи. Играл за "Лиферинг" на правах аренды. Трехкратный чемпион Австрии, двукратный обладатель Кубка Австрии. За сборную Венгрии сыграл 12 матчей и забил три гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20