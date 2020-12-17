"РБ Лейпциг" объявил о переходе Собослаи

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"РБ Лейпциг" объявил о переходе Собослаи

Венгерский полузащитник "Ред Булл Зальцбург" Доминик Собослаи перешел в "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт до лета 2025 года. За "РБ Лейпциг" хавбек будет выступать под 17-м номером.

20-летний Собослаи является воспитанником "Ред Булл Зальцбург", провел за клуб 82 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 34 результативные передачи. Играл за "Лиферинг" на правах аренды. Трехкратный чемпион Австрии, двукратный обладатель Кубка Австрии. За сборную Венгрии сыграл 12 матчей и забил три гола.

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