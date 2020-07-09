"РБ Лейпциг" объявил о переходе защитника "Монако"

Теги рб лейпцигмонакобенджамин хенрикстрансферы

"РБ Лейпциг" объявил о переходе защитника "Монако"

Немецкий защитник "Монако" Беньямин Хенрикс перешел в "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

23-летний Хенрикс является воспитанником "Байера". В "Монако" он перешел в 2018 году. За монегасков он провел 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. За сборную Германии провел три матча.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов