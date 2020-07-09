"РБ Лейпциг" объявил о переходе защитника "Монако"

Немецкий защитник "Монако" Беньямин Хенрикс перешел в "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

23-летний Хенрикс является воспитанником "Байера". В "Монако" он перешел в 2018 году. За монегасков он провел 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. За сборную Германии провел три матча.

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