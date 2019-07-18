"РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ
Вингер ПСЖ Кристофер Нкунку продолжит карьеру в "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.
"Быки" купили француза за 13 миллионов евро. Также парижанам полагается определённый процент от последующей продажи 21-летнего игрока.
Контракт атакующего полузащитника с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2024 года.
Нкунку является воспитанником ПСЖ, за основную команду он выступал с декабря 2015 года, сыграл 78 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19