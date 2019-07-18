"РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ

Вингер ПСЖ Кристофер Нкунку продолжит карьеру в "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.

"Быки" купили француза за 13 миллионов евро. Также парижанам полагается определённый процент от последующей продажи 21-летнего игрока.

Контракт атакующего полузащитника с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2024 года.

Нкунку является воспитанником ПСЖ, за основную команду он выступал с декабря 2015 года, сыграл 78 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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