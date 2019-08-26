"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с Вернером
Нападающий Тимо Вернер подписал новый контракт с "РБ Лейпцигом", сообщает официальный твиттер клуба.
Стороны продлили сотрудничество до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.
Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 117 матчей, забил 63 гола и сделал 28 ассистов.
Рыночная стоимость немецкого форварда - 65 миллионов евро. Купить его хочет мюнхенская "Бавария".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0