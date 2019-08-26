"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с Вернером

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"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с Вернером

Нападающий Тимо Вернер подписал новый контракт с "РБ Лейпцигом", сообщает официальный твиттер клуба.

Стороны продлили сотрудничество до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 117 матчей, забил 63 гола и сделал 28 ассистов.

Рыночная стоимость немецкого форварда - 65 миллионов евро. Купить его хочет мюнхенская "Бавария".

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