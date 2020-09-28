"РБ Лейпциг" объявил о трансфере Гвардиола

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"РБ Лейпциг" объявил о трансфере Гвардиола

Защитник загребского "Динамо" Йошко Гвардиол перешел в "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2026 года. Нынешний сезон он проведет в "Динамо" на правах аренды.

18-летний Гвардиол является воспитанником "Динамо". За клуб из Загреба он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за молодежную сборную Хорватии.

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