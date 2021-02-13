"РБ Лейпциг" объявил о выкупе Анхелиньо

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"РБ Лейпциг" объявил о выкупе Анхелиньо

Левый защитник Анхелиньо стал полноценным игроком "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

"Быки" выкупили испанского фулбека у "Манчестер Сити" за 18 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2025 года.

Анхелиньо выступает за "РБ Лейпциг" с января 2020 года, сыграл 47 матчей, забил 9 голов и сделал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист интересен "Барселоне".

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