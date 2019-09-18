"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"

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"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"

"Бенфика" в домашнем матче не смогла обыграть "Лейпциг" (1:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Бенфика" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:0)

Голы: Вернер, 69 - 0:1, Вернер, 78 - 0:2, Сеферович, 84 - 1:2.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Т.Тавареш, Таарабт, Фейса, Пиззи (Сеферович, 76), Рауль де Томас, Серви (Рафа Силва, 76), Жоау Филипе (Д.Тавареш, 67).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Л.Клостерманн, 83), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Ляймер (Айдара, 39), Демме, Поульсен, Вернер.

Таким образом "Лейпциг" с тремя баллами возглавил группу G. Матчи следующего тура группового этапа ЛЧ состоятся 2 октября. "Бенфика" сыграет с "Зенитом", а "Лейпциг встретится с "Лионом".

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Комментарии

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nadzhedakulov

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