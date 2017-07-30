"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" в матче Emirates Cup

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"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" в матче Emirates Cup

В рамках Emirates Cup немецкий "РБ Лейпциг" победил португальскую "Бенфику" со счётом 2:0.

"РБ Лейпциг" – "Бенфика" - 2:0

Голы: Хальстенберг, 19 - 1:0, Комппер, 53 - 2:0.

Не пропустите результаты вчерашнего игрового дня Emirates Cup. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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