"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге
В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Кельн" со счетом 4:2. Победу "быкам" принесли голы Патрика Шика, Кристофера Нкунку, Тимо Вернера и Дани Ольмо. В составе "козлов" отличились Джон Кордоба и Антони Модест.
Благодаря победе "РБ Лейпциг" поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" остался на 11-й позиции.
"Кельн" – "РБ Лейпциг" - 2:4 (1:2)
Голы: Кордоба, 7 - 1:0, Шик, 20 - 1:1, Нкунку, 38 - 1:2, Вернер, 50 - 1:3, Модест, 55 - 2:3, Ольмо, 57 - 2:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер (Адамс, 59), Ольмо, Нкунку, Забитцер, Шик (Айдара, 68), Вернер.
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