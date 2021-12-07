"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

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"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Победу немецкому клубу принесли голы Доминика Собослаи и Андре Силвы. В составе гостей отличился Рияд Марез.

"Манчестер Сити" с 12 очками занял первое место в группе А и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. "РБ Лейпциг" с 7 очками финишировал на третьей позиции и продолжит выступления в Лиге Европы.

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Сити" Англия - 2:1 (1:0)
Голы: Собослаи, 24 - 1:0, Андре Силва, 71 - 2:0, Марез, 76 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 80), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Бробби, 79), Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Андре Силва (Мориба, 86).

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 87), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Палмер, 87), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46), Марез.

Удаление: Уокер (82).

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