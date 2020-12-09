"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. Победу немецкому клубу принесли голы Анхелиньо, Амаду Айдары и Джастина Клюйверта. В составе гостей отличились Бруну Фернандеш и Поль Погба.

"РБ Лейпциг", набрав 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф. "Манчестер Юнайтед" с 9 очками остался на третьем месте.

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 3:2 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 2 - 1:0, Айдара, 13 - 2:0, Клюйверт, 69 - 3:0, Бруну Фернандеш, 80 (с пенальти) - 3:1, Погба, 82 - 3:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо (Хальстенберг, 87), Орбан, Мукиеле, Конате, Айдара, Кампль (Адамс, 75), Ольмо (Клюйверт, 56), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 56), Нкунку.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф (Туанзебе, 78), Шоу (Уильямс, 61), Магуайр, Теллес (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Матич (Погба, 61), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 77), Рэшфорд, Гринвуд.

Не пропустите: "Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru