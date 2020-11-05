"РБ Лейпциг" обыграл ПСЖ, "Челси" и дортмундская "Боруссия" одержали победы в ЛЧ

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"РБ Лейпциг" обыграл ПСЖ, "Челси" и дортмундская "Боруссия" одержали победы в ЛЧ

Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

Группа E

"Челси" - "Ренн" 3:0

Голы: Вернер (пен), 10 - 1:0, Вернер (пен), 41 - 2:0, Абрахам, 50 - 3:0

"Челси": Менди, Зума, Джеймс, Чилуэлл (Эмерсон, 63), Тиаго Силва (Рюдигер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.

"Ренн": Гомис, Агерд, Далберт, Да Сильва, Траоре, Бурижо, Леа Силики (Трюффер, 46), Терье (Доку, 62), Нзонзи (Гренье, 62), Гбоо (Дель Кастийо, 62), Гирасси (Юну, 76).

Удаление: Далберт (40).


Группа F

"Брюгге" - "Боруссия" Д 0:3

Голы: Азар, 14 - 0:1, Холанд, 18 - 0:2, Холанд, 32 - 0:3

"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Соболь, Ритс, Ванакен (Схрейверс, 85), Диатта, Вормер (Баланта, 71), Ланг (де Кетеларе, 76), Деннис (Крменчик, 85).

"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру, Менье (Морей, 84), Аканджи, Дауд, Брандт (Ройс, 72), Рейна (Пасслак, 77), Азар, Витцель, Дилэйни (Беллингем, 72), Холанд (Рейньер, 84).


Группа H

"РБ Лейпциг" - ПСЖ 2:1

Голы: Ди Мария, 6 - 0:1, Нкунку, 41 - 1:1, Форсберг (пен), 57 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Конате, Упамекано, Мукиеле (Хенрихс, 64), Нкунку, Забитцер (Кампль, 90), Ольмо (Поульсен, 64), Айдара (Адамс, 76), Форсберг (Клюйверт, 76), Орбан.

ПСЖ: Навас, Флоренци (Рафинья, 84), Кимпембе, Курзава (Баккер, 73), Маркиньос, Эррера, Данилу Перейра, Сарабия (Керер, 73), Гуйе, Ди Мария, Кин.

Удаление: Гуйе (69).               

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1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
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Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
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