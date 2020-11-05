"РБ Лейпциг" обыграл ПСЖ, "Челси" и дортмундская "Боруссия" одержали победы в ЛЧ
Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
Группа E
"Челси" - "Ренн" 3:0
Голы: Вернер (пен), 10 - 1:0, Вернер (пен), 41 - 2:0, Абрахам, 50 - 3:0
"Челси": Менди, Зума, Джеймс, Чилуэлл (Эмерсон, 63), Тиаго Силва (Рюдигер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.
"Ренн": Гомис, Агерд, Далберт, Да Сильва, Траоре, Бурижо, Леа Силики (Трюффер, 46), Терье (Доку, 62), Нзонзи (Гренье, 62), Гбоо (Дель Кастийо, 62), Гирасси (Юну, 76).
Удаление: Далберт (40).
Группа F
"Брюгге" - "Боруссия" Д 0:3
Голы: Азар, 14 - 0:1, Холанд, 18 - 0:2, Холанд, 32 - 0:3
"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Соболь, Ритс, Ванакен (Схрейверс, 85), Диатта, Вормер (Баланта, 71), Ланг (де Кетеларе, 76), Деннис (Крменчик, 85).
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейру, Менье (Морей, 84), Аканджи, Дауд, Брандт (Ройс, 72), Рейна (Пасслак, 77), Азар, Витцель, Дилэйни (Беллингем, 72), Холанд (Рейньер, 84).
Группа H
"РБ Лейпциг" - ПСЖ 2:1
Голы: Ди Мария, 6 - 0:1, Нкунку, 41 - 1:1, Форсберг (пен), 57 - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Конате, Упамекано, Мукиеле (Хенрихс, 64), Нкунку, Забитцер (Кампль, 90), Ольмо (Поульсен, 64), Айдара (Адамс, 76), Форсберг (Клюйверт, 76), Орбан.
ПСЖ: Навас, Флоренци (Рафинья, 84), Кимпембе, Курзава (Баккер, 73), Маркиньос, Эррера, Данилу Перейра, Сарабия (Керер, 73), Гуйе, Ди Мария, Кин.
Удаление: Гуйе (69).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4