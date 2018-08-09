"РБ Лейпциг" обыграл румынскую "Университатю"

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"РБ Лейпциг" обыграл румынскую "Университатю""РБ Лейпциг" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл румынскую "Университатю".

"РБ Лейпциг" - "Университатя" - 3:1

Голы: Конате, 25 - 1:0, Кунха, 77 - 2:0, Поульсен, 88 - 3:0, Мартич, 90+4 - 3:1.

"РБ Лейпциг": Мвого, Клостерманн, Конате, Орбан (Форсберг, 61), Пинтос, Кампль, Ильзанкер, Демме, Брума (Забитцер, 62), Огустин (Поульсен, 75), Кунха.

Напомним, ранее победы в своих матчах одержали "Судува", "ЧФР Клуж" и "Аталанта". | soccernews.ru

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