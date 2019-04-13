"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"

Теги вердер бременрб лейпцигштутгартбайер леверкузен

"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в домашнем матче. 

В составе победителей голами отметились Кевин Кампль и Тимо Вернер.

"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0

Голы:  Кевин Кампль, 16 - 1:0, Тимо Вернер, 28 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг, Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69).

"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 46), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст.

В параллельной встрече "Штутгарт" проиграл "Байеру".

Единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

"Штугарт" - "Байер" - 0:1

Гол: Каи Хаверц, 64 - (пенальти)

"Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70).

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78).

В других матчах чемпионата "Вердер" на своем стадионе обыграл "Фрайбург", а "Боруссия" одолела "Ганновер-96" благодаря голу нападающего Раффаэла.

Не пропустите: Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ

"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 43
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 29 27
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов