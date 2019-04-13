"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в домашнем матче.

В составе победителей голами отметились Кевин Кампль и Тимо Вернер.

"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0

Голы: Кевин Кампль, 16 - 1:0, Тимо Вернер, 28 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг, Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69).

"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 46), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст.

В параллельной встрече "Штутгарт" проиграл "Байеру".



Единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

"Штугарт" - "Байер" - 0:1

Гол: Каи Хаверц, 64 - (пенальти)

"Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70).

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78).

В других матчах чемпионата "Вердер" на своем стадионе обыграл "Фрайбург", а "Боруссия" одолела "Ганновер-96" благодаря голу нападающего Раффаэла.

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