"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"
В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в домашнем матче.
В составе победителей голами отметились Кевин Кампль и Тимо Вернер.
"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0
Голы: Кевин Кампль, 16 - 1:0, Тимо Вернер, 28 - 2:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг, Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69).
"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 46), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст.
В параллельной встрече "Штутгарт" проиграл "Байеру".
Единственный гол забил полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти.
"Штугарт" - "Байер" - 0:1
Гол: Каи Хаверц, 64 - (пенальти)
"Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70).
"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78).
В других матчах чемпионата "Вердер" на своем стадионе обыграл "Фрайбург", а "Боруссия" одолела "Ганновер-96" благодаря голу нападающего Раффаэла.
Не пропустите: Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги
-
"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии (видео голов)
-
"Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто
-
"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры
-
Этим летом "Ливерпуль" могут покинуть 10 игроков
Лента новостей
-
СПАЛ - "Ювентус" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ
-
"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги
-
"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон"
-
Моуринью посетил матч "Фулхэм" - "Эвертон"
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Вольфсбург", а "Штутгарт" одолел "Байер"
-
Стали известны стартовые составы на матч "Ахмат" - "Локомотив"
-
Влашич: "Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо"
-
"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии (видео голов)
-
"Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто
-
"Ювентус" хочет перехватить Фелиша у "Барселоны"
-
Фернандес: "Я оставил семью в Бразилии и приехал в Россию не для того, чтобы шутки шутить"
-
"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры
-
Этим летом "Ливерпуль" могут покинуть 10 игроков
-
Официально: "Лион" сменит тренера по окончании сезона
-
"Барселона" возобновила интерес к Виллиану
-
Гончаренко прокомментировал поражение от "Оренбурга"
-
Хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"
-
"Эспаньол" обыграл "Алавес" в матче 32-го тура Примеры (видео голов)
-
1
СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|28
|14