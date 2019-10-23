"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Счет был открыт на 25-й минуте защитником петербуржцев Ярославом Ракицким. Во втором тайме у хозяев отметились Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.

"РБ Лейпциг" - "Зенит" - 2:1 (0:1)

Голы: Ракицкий, 25 - 0:1, Лаймер, 49 -1:1, Забитцер, 59 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забитцер, Кампль, Лаймер (Демме, 86), Лукман (Поульсен, 69), Вернер (Матеус Кунья, 46).

"Зенит": Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Шатов (Осорио, 65), Барриос, Оздоев, Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

Таким образом, "Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.

5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.

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