"РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"

В центральном матче 27 тура Бундеслиги сошлись "РБ Лейпциг" и "Бавария". Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате страны, "быки" в данный момент ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Оба тренера решили оставить в запасе своих ведущих форвардов Тимо Вернера и Роберта Левандовски, однако по ходу игры Хазенхюттлю и Хайнкесу пришлось все же выпустить их на поле. "Лейпциг" уже на 10 минуте лишился из-за травмы Марселя Забитцера, вместо которого и вышел Вернер, Левандовски появился во втором тайме, чтобы спасать "Баварию" от поражения, но ему отличиться сегодня так и не удалось.

А все начиналось для мюнхенского клуба достаточно хорошо. На 12 минуте Родригес сыграл в стенку с Мюллером, затем навесил на Вагнера, тот оторвался от защитников и точно пробил головой в угол ворот Гулаши. Практически тут же "РБ Лейпциг" мог сравнять счет: Поульсен вышел один на один с Ульрайхом, однако переиграть вратаря так и не сумел.

Хозяева продолжили атаковать, пусть некоторое время и не могли создать опасность у ворот соперника. "Быки" старались бить как можно чаще, но не всегда попадали в створ. Голевой же удар "Баварии" за весь первый тайм так и остался единственным.

Ближе к 30 минуте "Лейпциг" окончательно насел на ворота "Баварии", Брума прекрасно пробивал со штрафного – Ульрайх вытащил мяч из-под перекладины, затем Поульсен стрелял в створ – вратарь отразил мяч в сторону, последовало добивание, но защитник "Баварии" Хуммельс, выбил игровой снаряд из пустых ворот. "Лейпциг" очень старался и в итоге был вознагражден. Наби Кейта прострелил вдоль ворот на Вернера, тот пробил в Зюле, мяч отскочил обратно к Кейта, который отправил его в ворота.

Во втором тайме "Бавария" стала играть активнее, но затем пропустила контратаку: Кейта вывел на ворота Вернера, а тот вывел свою команду вперед. Сразу же Вернер должен был делать дубль, он вышел один на один с Ульрайхом, но из убойной позиции пробил мимо.

Хайнкес бросил в бой Роберта Левандовски, но у поляка было мало времени, чтобы спасти ситуацию. "РБ Лейпциг" смотрелся интереснее и сильно не прижимался к воротам, у "Баварии" не было моментов, чтобы сравнять счёт.

"РБ Лейпциг" – "Бавария" - 2:1

Голы: Вагнер, 12 – 0:1; Кейта, 37 – 1:1; Вернер, 56 – 2:1

"РБ Лейпциг": Гулаши, Лаймер, Конате, Упамекано, Демме, Ильзанкер, Кейта (Форсберг, 68), Кампль, Брума, Забитцер (Вернер,10 (Огюстен, 83)), Поульсен.

"Бавария": Ульрайх, Киммих (Рафинья, 79), Зюле, Баотенг, Алаба, Руди, Видаль, Мюллер, Родригес (Левандовски, 71), Бернат (Рибери, 61), Вагнер.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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