"РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"

Теги рб лейпцигбавария мюнхен

"РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"

В центральном матче 27 тура Бундеслиги сошлись "РБ Лейпциг" и "Бавария". Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате страны, "быки" в данный момент ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Оба тренера решили оставить в запасе своих ведущих форвардов Тимо Вернера и Роберта Левандовски, однако по ходу игры Хазенхюттлю и Хайнкесу пришлось все же выпустить их на поле. "Лейпциг" уже на 10 минуте лишился из-за травмы Марселя Забитцера, вместо которого и вышел Вернер, Левандовски появился во втором тайме, чтобы спасать "Баварию" от поражения, но ему отличиться сегодня так и не удалось.

А все начиналось для мюнхенского клуба достаточно хорошо. На 12 минуте Родригес сыграл в стенку с Мюллером, затем навесил на Вагнера, тот оторвался от защитников и точно пробил головой в угол ворот Гулаши.  Практически тут же "РБ Лейпциг" мог сравнять счет: Поульсен вышел один на один с Ульрайхом, однако переиграть вратаря так и не сумел.

Хозяева продолжили атаковать, пусть некоторое время и не могли создать опасность у ворот соперника. "Быки" старались бить как можно чаще, но не всегда попадали в створ. Голевой же удар "Баварии" за весь первый тайм так и остался единственным.

Ближе к 30 минуте "Лейпциг" окончательно насел на ворота "Баварии", Брума прекрасно пробивал со штрафного – Ульрайх вытащил мяч из-под перекладины, затем Поульсен стрелял в створ – вратарь отразил мяч в сторону, последовало добивание, но защитник "Баварии" Хуммельс, выбил игровой снаряд из пустых ворот. "Лейпциг" очень старался и в итоге был вознагражден. Наби Кейта прострелил вдоль ворот на Вернера, тот пробил в Зюле, мяч отскочил обратно к Кейта, который отправил его в ворота.

Во втором тайме "Бавария" стала играть активнее, но затем пропустила контратаку: Кейта вывел на ворота Вернера, а тот вывел свою команду вперед. Сразу же Вернер должен был делать дубль, он вышел один на один с Ульрайхом, но из убойной позиции пробил мимо.

Хайнкес бросил в бой Роберта Левандовски, но у поляка было мало времени, чтобы спасти ситуацию. "РБ Лейпциг" смотрелся интереснее и сильно не прижимался к воротам, у "Баварии" не было моментов, чтобы сравнять счёт.

"РБ Лейпциг" – "Бавария" - 2:1

Голы: Вагнер, 12 – 0:1; Кейта, 37 – 1:1; Вернер, 56 – 2:1

"РБ Лейпциг": Гулаши, Лаймер, Конате, Упамекано, Демме, Ильзанкер, Кейта (Форсберг, 68), Кампль, Брума, Забитцер (Вернер,10 (Огюстен, 83)), Поульсен.

"Бавария": Ульрайх, Киммих (Рафинья, 79), Зюле, Баотенг, Алаба, Руди, Видаль, Мюллер, Родригес (Левандовски, 71), Бернат (Рибери, 61), Вагнер.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги 1/8 финала Лиги Европы

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов