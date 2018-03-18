"РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"
В центральном матче 27 тура Бундеслиги сошлись "РБ Лейпциг" и "Бавария". Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате страны, "быки" в данный момент ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Оба тренера решили оставить в запасе своих ведущих форвардов Тимо Вернера и Роберта Левандовски, однако по ходу игры Хазенхюттлю и Хайнкесу пришлось все же выпустить их на поле. "Лейпциг" уже на 10 минуте лишился из-за травмы Марселя Забитцера, вместо которого и вышел Вернер, Левандовски появился во втором тайме, чтобы спасать "Баварию" от поражения, но ему отличиться сегодня так и не удалось.
А все начиналось для мюнхенского клуба достаточно хорошо. На 12 минуте Родригес сыграл в стенку с Мюллером, затем навесил на Вагнера, тот оторвался от защитников и точно пробил головой в угол ворот Гулаши. Практически тут же "РБ Лейпциг" мог сравнять счет: Поульсен вышел один на один с Ульрайхом, однако переиграть вратаря так и не сумел.
Хозяева продолжили атаковать, пусть некоторое время и не могли создать опасность у ворот соперника. "Быки" старались бить как можно чаще, но не всегда попадали в створ. Голевой же удар "Баварии" за весь первый тайм так и остался единственным.
Ближе к 30 минуте "Лейпциг" окончательно насел на ворота "Баварии", Брума прекрасно пробивал со штрафного – Ульрайх вытащил мяч из-под перекладины, затем Поульсен стрелял в створ – вратарь отразил мяч в сторону, последовало добивание, но защитник "Баварии" Хуммельс, выбил игровой снаряд из пустых ворот. "Лейпциг" очень старался и в итоге был вознагражден. Наби Кейта прострелил вдоль ворот на Вернера, тот пробил в Зюле, мяч отскочил обратно к Кейта, который отправил его в ворота.
Во втором тайме "Бавария" стала играть активнее, но затем пропустила контратаку: Кейта вывел на ворота Вернера, а тот вывел свою команду вперед. Сразу же Вернер должен был делать дубль, он вышел один на один с Ульрайхом, но из убойной позиции пробил мимо.
Хайнкес бросил в бой Роберта Левандовски, но у поляка было мало времени, чтобы спасти ситуацию. "РБ Лейпциг" смотрелся интереснее и сильно не прижимался к воротам, у "Баварии" не было моментов, чтобы сравнять счёт.
"РБ Лейпциг" – "Бавария" - 2:1
Голы: Вагнер, 12 – 0:1; Кейта, 37 – 1:1; Вернер, 56 – 2:1
"РБ Лейпциг": Гулаши, Лаймер, Конате, Упамекано, Демме, Ильзанкер, Кейта (Форсберг, 68), Кампль, Брума, Забитцер (Вернер,10 (Огюстен, 83)), Поульсен.
"Бавария": Ульрайх, Киммих (Рафинья, 79), Зюле, Баотенг, Алаба, Руди, Видаль, Мюллер, Родригес (Левандовски, 71), Бернат (Рибери, 61), Вагнер.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18