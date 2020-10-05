"РБ Лейпциг" официально арендовал Клюйверта у "Ромы"

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"РБ Лейпциг" официально арендовал Клюйверта у "Ромы"

Хавбек "Ромы" Джастин Клюйверт стал игроком "РБ Лейпциг". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В немецком клубе 21-летний игрок проведет текущий сезон.

Клюйверт выступает в "Роме" с лета 2018 года, куда перешел за 17,25 млн евро, не считая бонусов. С тех пор футболист провел за "волков" 68 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач.

А еще: "Рома" арендовала форварда "Реала"| http://soccernews.ru
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