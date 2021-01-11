"РБ Лейпциг" определился с будущим Упамекано
"РБ Лейпциг" решил сохранить до конца сезона центрального защитника Дайота Упамекано, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, француз будет выступать за "быков" до лета, после чего его продадут за 42 миллиона евро.
Интерес к 22-летнему футболисту проявляют "Челси", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал".
В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 21 матч и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20