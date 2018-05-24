"РБ Лейпциг" определился с новым главным тренером

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"РБ Лейпциг" определился с новым главным тренером

"РБ Лейпциг" определился с новым главным тренером, который станет преемником Ральфа Хазенхюттля.

Как сообщает Sky Sport, "быков" возглавит Ральф Рангник, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба.

Стоит отметить, что 59-летний специалист уже возглавлял "РБ Лейпциг" на временной основе в сезоне 2015/16. 

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