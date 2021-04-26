"РБ Лейпциг" определился с заменой Нагельсманну, который хочет уйти в "Баварию"

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Главный тренер "Ред Булл Зальцбург" Джесс Марш может возглавить "РБ Лейпциг", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, Марш может сменить на посту наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна, который принял решение возглавить "Баварию".

47-летний Марш тренирует "Ред Булл Зальцбург" с 2019 года. Ранее он уже работал в "РБ Лейпциг" в должности помощника главного тренера.

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