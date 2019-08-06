"РБ Лейпциг" отказал "Арсеналу" в трансфере молодого игрока за 70 миллионов евро

"Арсенал" вновь не сумел договориться по трансферу французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает La Voix du Nord.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 70 миллионов евро, но получил отказ. Ранее немцы отклонили предложение "канониров" в размере 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте француза составляет 100 миллионов евро, а через год она уменьшится до 80 миллионов.

20-летний Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года. Всего в составе немецкого клуб он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" намерен арендовать Коутиньо. | http://soccernews.ru