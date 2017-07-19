"РБ Лейпциг" отказался продавать Наби Кейта за 75 миллионов евро

"Ливерпуль" предпринял ещё одну попытку купить хавбека "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, "красные" предложили за 22-летнего гвинейца 75 миллионов евро, но немецкий клуб ответил отказом.

Стоит отметить, что сам Кейта хочет перейти в "Ливерпуль".

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