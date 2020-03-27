"РБ Лейпциг" отказывается выкупать нападающего "Ромы"

"РБ Лейпциг" не собирается выкупать контракт форварда "Ромы" Патрика Шика.

По сведениям Kicker, римский клуб хочет получить за своего игрока 30 миллионов евро, но "Лейпциг" не готов расстаться с такой суммой.

"РБ Лейпциг" арендовал Шика прошлым летом. За это время он провел 15 игр, в которых забил 7 голов и отдал два ассиста.

Напомним, что до приостановки Бундеслиги "РБ Лейпциг" шел на третьем месте, отставая от лидирующей "Баварии" на 5 очков.

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