"РБ Лейпциг" отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы

"РБ Лейпциг" поддержал решение об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

Напомним, что соперником "быков" по 1/8 финала Лиги Европы должен был стать "Спартак".

"Для нас неприемлема война в любом виде. Мы всегда чётко подчёркивали это отношение. Сегодня УЕФА запретил все матчи с участием российских клубов. Несмотря на то, что мы считаем, что спорт в основном объединяет, мы понимаем и поддерживаем это решение об отстранении и надеемся, что в ближайшее время будет найдено мирное решение конфликта", - говорится в пресс-релизе немецкого клуба.

Матчи между "Спартаком" и "РБ Лейпцигом" планировались на 10 и 17 марта. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то команда из Германии автоматически станет четвертьфиналистом ЛЕ.

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