"РБ Лейпциг" отреагировал на слухи об уходе Нагельсманна в дортмундскую "Боруссию"

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"РБ Лейпциг" отреагировал на слухи об уходе Нагельсманна в дортмундскую "Боруссию"

Генеральный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф дал комментарий касательно будущего главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Ранее появились слухи о возможном уходе 33-летнего наставника "быков" в дортмундскую "Боруссию".

"Могу заверить вас, что Юлиан будет нашим тренером в следующем сезоне. Он чувствует себя хорошо, Юлиан создал отличную команду. Не нужно паковать чемоданы. Мы не переживаем", - цитирует функционера Bild.

Напомним, что "Боруссия" 13 декабря уволила Люсьена Фавра. По некоторым данным, летом "шмелей" возглавит Марко Розе.

Контракт Нагельсманна с "РБ Лейпциг" рассчитан до июня 2023 года.

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