"РБ Лейпциг" отреагировал на слухи об уходе Нагельсманна в дортмундскую "Боруссию"
Генеральный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф дал комментарий касательно будущего главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Ранее появились слухи о возможном уходе 33-летнего наставника "быков" в дортмундскую "Боруссию".
"Могу заверить вас, что Юлиан будет нашим тренером в следующем сезоне. Он чувствует себя хорошо, Юлиан создал отличную команду. Не нужно паковать чемоданы. Мы не переживаем", - цитирует функционера Bild.
Напомним, что "Боруссия" 13 декабря уволила Люсьена Фавра. По некоторым данным, летом "шмелей" возглавит Марко Розе.
Контракт Нагельсманна с "РБ Лейпциг" рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20