"РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Реала"

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"РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Реала"

Венгерский полузащитник "Ред Булл Зальцбург" Доминик Собослаи перейдет в "РБ Лейцпиг", сообщает Кicker.

По сведениям источника, немецкий клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. На хавбека также претендовал мадридский "Реал", но, возможно, свою роль сыграл тот факт, что "Ред Булл Зальцбург" и "РБ Лейпциг" принадлежат одному владельцу - австрийской компании "Ред Булл".

В нынешнем сезоне 20-летний Собослаи провел за "Ред Булл Зальцбург" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.

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