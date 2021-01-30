"РБ Лейпциг" переиграл "Байер" в матче Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" одержал победу над "Байером".
"РБ Лейпциг" по-прежнему занимает второе место, "Байер" - четвертое.
"РБ Лейпциг" - "Байер" 1:0
Гол: Нкунку, 51 - 1:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле (Айдара, 81), Анхелиньо (Хальстенберг, 90), Адамс, Кампль (Орбан, 81), Забитцер, Ольмо, Нкунку (Клюйверт, 70), Серлот (Поульсен, 70).
"Байер": Градецки, Фосу-Менса (Аларио, 81), Та, Тапсоба, Венделл, Синкгравен (Шик, 59), Арангис, Демирбай, Виртц, Бэйли, Диаби (Бельараби, 59).
Читайте также: "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тренер "Реала" Беттони прокомментировал поражение от "Леванте"
-
Каррагер сделал выбор между Месси и Роналду
-
Фанаты "Марселя" ограбили футболиста команды Гонсалеса
-
"Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола
-
Тосун вместо ЦСКА перейдет в турецкий клуб
-
"Ливерпуль" может арендовать защитника "Арсенала" до закрытия трансферного окна
-
Матч между "Марселем" и "Ренном" перенесен из-за атаки фанатов на базу хозяев
-
"Валенсия" Черышева одержала победу над "Эльче"
-
"РБ Лейпциг" переиграл "Байер" в матче Бундеслиги
-
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" завершили матч безголевой ничьей
-
Голы Кьезы и Рэмзи принесли "Ювентусу" победу над "Сампдорией"
-
"Удинезе" выкупил Деулофеу
-
"Фиорентина" надеется, что Кокорин будет готов к матчу с "Интером"
-
"Динамо", "Урал" и тульский "Арсенал" одержали победы в товарищеских матчах
-
"Монпелье" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
-
1
Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор
-
Эль-Шаарави вернулся в "Рому"
-
Агентов Упамекано заметили в офисе "Баварии"
-
"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте"
-
"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд" и другие результаты 21-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20