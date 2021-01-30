"РБ Лейпциг" переиграл "Байер" в матче Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" переиграл "Байер" в матче Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" одержал победу над "Байером".

"РБ Лейпциг" по-прежнему занимает второе место, "Байер" - четвертое.

"РБ Лейпциг" - "Байер" 1:0

Гол: Нкунку, 51 - 1:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле (Айдара, 81), Анхелиньо (Хальстенберг, 90), Адамс, Кампль (Орбан, 81), Забитцер, Ольмо, Нкунку (Клюйверт, 70), Серлот (Поульсен, 70).

"Байер": Градецки, Фосу-Менса (Аларио, 81), Та, Тапсоба, Венделл, Синкгравен (Шик, 59), Арангис, Демирбай, Виртц, Бэйли, Диаби (Бельараби, 59).

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