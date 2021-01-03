"РБ Лейпциг" переиграл "Штутгарт" и возглавил Бундеслигу

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"РБ Лейпциг" переиграл "Штутгарт" и возглавил Бундеслигу

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде победил "Штутгарт".

Благодаря победе "быки" обошли "Баварию" и возглавили турнирную таблицу чемпионата.

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 0:1

Гол: Ольмо, 67 - 0:1

"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Мавропанос, 75), Кемпф (Климович, 83), Антон, Соса, Кастро (Ферстер, 75), Эндо, Мангаля, Гонсалес, Калайджич (Кулибали, 58), Вамангитука.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Поульсен, 66), Забитцер, Ольмо, Адамс (Клостерманн, 81), Анхелиньо, Айдара, Форсберг (Серлот, 73).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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