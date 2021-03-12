"РБ Лейпциг" переманил воспитанника "Аякса"

"РБ Лейпциг" объявил о договорённости о переходе нападающего "Аякса" Брайана Бробби.

19-летний футболист присоединится к "быкам" в июле на правах свободного агента и подпишет контракт на четыре года.

Рыночная стоимость голландского форварда оценивается в 4 миллиона евро.

Бробби - воспитанник "Аякса", за основную команду сыграл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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