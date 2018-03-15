"РБ Лейпциг" - первый дебютант еврокубков за последние 10 лет, в первый сезон добравшийся до 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

Немецкий клуб стал первый дебютантом еврокубков за последние 10 лет, который в первый свой сезон добрался до стадии 1/4 финала.

Ранее подобное удалось "Хетафе" в сезоне-2007/08.

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