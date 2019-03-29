"РБ Лейпциг" подписал 18-летнего защитника "Палмейрас"

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"РБ Лейпциг" подписал 18-летнего защитника "Палмейрас"

Защитник "Палмейрас" Луан Кандидо стал игроком "РБ Лейпциг". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб купил 18-летнего футболиста за 8 миллионов евро плюс два миллиона бонусов.  

Контракт игрока с "Лейпцигом" действует до 2023 года. Кандидо начнет играть за немецкий клуб с нвоовго сезона. 

"РБ Лейпциг" занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 49 баллов.

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