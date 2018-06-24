"РБ Лейпциг" подписал молодого бразильца

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"РБ Лейпциг" подписал молодого бразильца
Бразильский нападающий "Сьона" Матеус Кунья перешел в "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом пятилетний.

19-летний Кунья выступал за "Сьон" с 2017 года, провел за клуб 29 матчей, забил 10 мячей и сделал 8 голевых передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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