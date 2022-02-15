"РБ Лейпциг" подписал опытного вратаря

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Хераклеса" Яниса Бласвиха.

Голкипер присоединится к немецкому клубу ближайшим летом на правах свободного агента. "РБ Лейпциг" подписал с ним контракт до лета 2025 года.

30-летний Бласвих выступает за "Хераклес" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей и пропустил 27 голов.

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