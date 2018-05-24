"РБ Лейпциг" подпишет защитника "Монпелье"

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"РБ Лейпциг" подпишет защитника "Монпелье"

"РБ Лейпциг" подпишет защитника "Монпелье" Норди Мукиеле, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер 20-летнего фулбека. Сумма сделки составит 16 миллионов евро.

Мукиеле выступал за "Монпелье" с 2017 года, сыграл 56 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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