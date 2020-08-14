"РБ Лейпциг" показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Атлетико"

Пресс-служба "РБ Лейпциг" опубликовала видео из раздевалки после четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико".

Напомним, что "быки" победили со счётом 2:1 и впервые в истории сыграют в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

Футболисты немецкой команды после игры не скрывали эмоций от исторического успеха.

Напомним, что в полуфинале ЛЧ "РБ Лейпциг" сразится с ПСЖ.

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