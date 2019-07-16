"РБ Лейпциг" покупает хавбека "Эвертона" за 25 миллионов евро



Полузащитник "Эвертона" Адемола Лукман перейдет в "РБ Лейпциг", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб договорился о переходе игрока за 25 миллионов евро. Англичанин подпишет с "быками" долгосрочный контракт.

Во второй половине минувшего сезона 21-летний Лукман выступал за "РБ Лейпциг" на правах аренды, провел за клуб 11 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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