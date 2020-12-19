"РБ Лейпциг" потерял очки, "Шальке" снова проиграл и другие результаты 13-го тура Бундеслиги
В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Выделим домашнюю ничью "РБ Лейпциг" с "Кёльном", очередное поражение "Шальке" и волевую победу "Хоффенхайма" над менхенгладбахской "Боруссией".
"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2
Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль, 78), Калиджури, Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич, 78), Финнбогасон, Нидерлехнер (Варгас, 66).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Хинтереггер, Тута, Костич (Чендлер, 88), Роде (Ильзанкер, 70), Соу, Баркок (Хрустич, 76), Юнес (Дост, 77), Андре Силва (Цубер, 77).
"Майнц" – "Вердер" - 0:1
Гол: 0:1 – 90 Динкчи.
"Майнц": Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Фернандеш (Чжи Дон Вон, 85), Штегер (Латца, 79), Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 69), Квайсон, Матета (Онисиво, 79).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 54), Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Эггештайн, Шмид (Динкчи, 85), Осако (Чонг, 72), Сарджент.
"Шальке" – "Арминия" - 0:1
Гол: 0:1 – 53 Клос.
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Мендиль (Скрибски, 70), Маскарель (Тиав, 15), Шопф (Кутуджу, 70), Сердар, Бужеляб (Харит, 55), Раман.
"Арминия": Ортега, Брюннер (Суку, 81), ван дер Хорн, Пипер, де Медина, Доан, Гебауэр, Притль, Хартель (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 71), Кордова (Зойферт, 88).
"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2
Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро, Штиндль (Траоре, 88), Крамер, Нойхаус (Закария, 83), Херрманн (Вольф, 74), Эмболо, Тюрам.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Акпогума, 79), Фогт, Нордтвейт, Сессеньон, Гриллич (Адамян, 85), Гайгер (Руди, 46), Баумгартнер, Бельфодиль (Бебу, 71), Крамарич, Сков (Даббур, 71).
Удаление: Тюрам (79).
"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Борковски, 81), Забитцер (Ольмо, 46), Адамс, Айдара (Серлот, 62), Поульсен (Форсберг, 46).
"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Хорн, 90), Схири, Озджан, Реджбечай, Вольф (Шмитц, 84), Дрекслер (Хектор, 72), Дуда, Тильманн.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20