"РБ Лейпциг" потерял очки, "Шальке" снова проиграл и другие результаты 13-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" потерял очки, "Шальке" снова проиграл и другие результаты 13-го тура Бундеслиги

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим домашнюю ничью "РБ Лейпциг" с "Кёльном", очередное поражение "Шальке" и волевую победу "Хоффенхайма" над менхенгладбахской "Боруссией".

"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2

Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль, 78), Калиджури, Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич, 78), Финнбогасон, Нидерлехнер (Варгас, 66).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Хинтереггер, Тута, Костич (Чендлер, 88), Роде (Ильзанкер, 70), Соу, Баркок (Хрустич, 76), Юнес (Дост, 77), Андре Силва (Цубер, 77).
 

"Майнц" – "Вердер" - 0:1

Гол: 0:1 – 90 Динкчи.

"Майнц": Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Фернандеш (Чжи Дон Вон, 85), Штегер (Латца, 79), Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 69), Квайсон, Матета (Онисиво, 79).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 54), Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Эггештайн, Шмид (Динкчи, 85), Осако (Чонг, 72), Сарджент.

 

"Шальке" – "Арминия" - 0:1

Гол: 0:1 – 53 Клос.

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Мендиль (Скрибски, 70), Маскарель (Тиав, 15), Шопф (Кутуджу, 70), Сердар, Бужеляб (Харит, 55), Раман.

"Арминия": Ортега, Брюннер (Суку, 81), ван дер Хорн, Пипер, де Медина, Доан, Гебауэр, Притль, Хартель (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 71), Кордова (Зойферт, 88).
 

"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2

Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро, Штиндль (Траоре, 88), Крамер, Нойхаус (Закария, 83), Херрманн (Вольф, 74), Эмболо, Тюрам.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Акпогума, 79), Фогт, Нордтвейт, Сессеньон, Гриллич (Адамян, 85), Гайгер (Руди, 46), Баумгартнер, Бельфодиль (Бебу, 71), Крамарич, Сков (Даббур, 71).

Удаление: Тюрам (79).
 

"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Борковски, 81), Забитцер (Ольмо, 46), Адамс, Айдара (Серлот, 62), Поульсен (Форсберг, 46).

"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Хорн, 90), Схири, Озджан, Реджбечай, Вольф (Шмитц, 84), Дрекслер (Хектор, 72), Дуда, Тильманн.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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