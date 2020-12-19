"РБ Лейпциг" потерял очки, "Шальке" снова проиграл и другие результаты 13-го тура Бундеслиги

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим домашнюю ничью "РБ Лейпциг" с "Кёльном", очередное поражение "Шальке" и волевую победу "Хоффенхайма" над менхенгладбахской "Боруссией".

"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2

Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль, 78), Калиджури, Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич, 78), Финнбогасон, Нидерлехнер (Варгас, 66).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Хинтереггер, Тута, Костич (Чендлер, 88), Роде (Ильзанкер, 70), Соу, Баркок (Хрустич, 76), Юнес (Дост, 77), Андре Силва (Цубер, 77).



"Майнц" – "Вердер" - 0:1

Гол: 0:1 – 90 Динкчи.

"Майнц": Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин, Фернандеш (Чжи Дон Вон, 85), Штегер (Латца, 79), Боэтиюс, Кунде (Баррейро, 69), Квайсон, Матета (Онисиво, 79).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 54), Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Эггештайн, Шмид (Динкчи, 85), Осако (Чонг, 72), Сарджент.

"Шальке" – "Арминия" - 0:1

Гол: 0:1 – 53 Клос.

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Мендиль (Скрибски, 70), Маскарель (Тиав, 15), Шопф (Кутуджу, 70), Сердар, Бужеляб (Харит, 55), Раман.

"Арминия": Ортега, Брюннер (Суку, 81), ван дер Хорн, Пипер, де Медина, Доан, Гебауэр, Притль, Хартель (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 71), Кордова (Зойферт, 88).



"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2

Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро, Штиндль (Траоре, 88), Крамер, Нойхаус (Закария, 83), Херрманн (Вольф, 74), Эмболо, Тюрам.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Акпогума, 79), Фогт, Нордтвейт, Сессеньон, Гриллич (Адамян, 85), Гайгер (Руди, 46), Баумгартнер, Бельфодиль (Бебу, 71), Крамарич, Сков (Даббур, 71).

Удаление: Тюрам (79).



"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Борковски, 81), Забитцер (Ольмо, 46), Адамс, Айдара (Серлот, 62), Поульсен (Форсберг, 46).

"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Хорн, 90), Схири, Озджан, Реджбечай, Вольф (Шмитц, 84), Дрекслер (Хектор, 72), Дуда, Тильманн.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону". | http://soccernews.ru