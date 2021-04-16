"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом"
Фото: twitter.com/rbleipzig_en
В стартовом матче 29-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Хоффенхаймом".
"Быки" по-прежнему занимают второе место, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 очка, при этом у мюнхенского клуба есть игра в запасе.
"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Айдара, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Кампль, 46), Забитцер, Ольмо (Серлот, 62), Адамс, Нкунку, Форсберг (Поульсен, 72).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Адамян, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).
Отметим, что арбитр после просмотра ВАР отменил гол хозяев в компенсированное время.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20