"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом"

Фото: twitter.com/rbleipzig_en

В стартовом матче 29-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Хоффенхаймом".

"Быки" по-прежнему занимают второе место, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 очка, при этом у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Айдара, 46), Орбан, Упамекано, Конате (Хальстенберг, 78), Анхелиньо (Кампль, 46), Забитцер, Ольмо (Серлот, 62), Адамс, Нкунку, Форсберг (Поульсен, 72).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Адамян, Гриллич (Гачинович, 56), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Сков (Нордтвейт, 62), Рюттер (Бебу, 46).

Отметим, что арбитр после просмотра ВАР отменил гол хозяев в компенсированное время.

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