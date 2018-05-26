"РБ Лейпциг" повесил ценник на Форсберга

"РБ Лейпциг" повесил ценник на атакующего полузащитника Эмиля Форсберга, сообщает Expressen.

По сведениям издания, "быки" оценивают 26-летнего шведа в 54 миллиона евро. При этом клуб приоритетным вариантом считает продление контракта с хавбеком.

Напомним, что на Форсберга претендуют туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико". | http://soccernews.ru