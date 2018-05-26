"РБ Лейпциг" повесил ценник на Форсберга

Теги рб лейпцигэмиль форсберг

"РБ Лейпциг" повесил ценник на Форсберга

"РБ Лейпциг" повесил ценник на атакующего полузащитника Эмиля Форсберга, сообщает Expressen.

По сведениям издания, "быки" оценивают 26-летнего шведа в 54 миллиона евро. При этом клуб приоритетным вариантом считает продление контракта с хавбеком.

Напомним, что на Форсберга претендуют туринский "Ювентус", лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов