"РБ Лейпциг" предлагает 25 миллионов евро за защитника "Монако"

"РБ Лейпциг" работает над трансфером защитника "Монако" Бенджамина Хенрикса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "быки" предлагают за 22-летнего немца 25 миллионов евро.

В гонке за игроком "РБ Лейпциг" опережает "Баварию", "Шальке" и "Вердер".

Прошлым летом "Монако" купил Хенрикса у "Байера" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне он провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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