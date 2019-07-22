"РБ Лейпциг" предлагает 25 миллионов евро за защитника "Монако"
"РБ Лейпциг" работает над трансфером защитника "Монако" Бенджамина Хенрикса, сообщает Kicker.
По сведениям издания, "быки" предлагают за 22-летнего немца 25 миллионов евро.
В гонке за игроком "РБ Лейпциг" опережает "Баварию", "Шальке" и "Вердер".
Прошлым летом "Монако" купил Хенрикса у "Байера" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне он провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары
-
Стало известно, куда перейдёт хавбек "Спартака" Ханни
-
Себальос выбирает между двумя клубами
-
"Химки" побили рекорд ФНЛ, который держался 8 лет
-
"Бавария" включилась в борьбу за Заа
-
СМИ узнали детали возможного обмена Бэйла на Неймара
-
Бентеке может продолжить карьеру в Турции
-
Мане не сыграет с "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии
-
Алжир - чемпион, Египет - главное разочарование, Магадаскар - трансформация из мультфильма в сказку! Главные итоги КАН 2019
-
Ханни покидает "Спартак"
-
Сарри высказался о трансферных планах "Ювентуса"
-
Гончаренко провёл юбилейный матч у руля ЦСКА
-
Милнер рассказал о ситуации с продлением контракта с "Ливерпулем"
-
Милевский забил шикарный гол в чемпионате Беларуси
-
1
"РБ Лейпциг" предлагает 25 миллионов евро за защитника "Монако"
-
Виллаш-Боаш не исключил возвращение в "Порту"
-
Перишич близок к уходу из "Интера" из-за Конте
-
1
18-летний защитник "Ливерпуля" мог получить тяжёлую травму
-
"Порту" хочет вернуть Фалькао
-
За Бэйла борются три китайских клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19