"РБ Лейпциг" предлагает 25 миллионов евро за защитника "Монако"

1 Теги монакорб лейпцигбенджамин хенрикстрансферы

"РБ Лейпциг" предлагает 25 миллионов евро за защитника "Монако"

"РБ Лейпциг" работает над трансфером защитника "Монако" Бенджамина Хенрикса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "быки" предлагают за 22-летнего немца 25 миллионов евро.

В гонке за игроком "РБ Лейпциг" опережает "Баварию", "Шальке" и "Вердер".

Прошлым летом "Монако" купил Хенрикса у "Байера" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне он провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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Комментарии

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vikrosstew

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