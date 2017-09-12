"РБ Лейпциг" предложит Вернеру новый контракт

Исполнительный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф сообщил, что клуб планирует удержать форварда Тимо Вернера.

"У Вернера есть соглашение с "Лейпцигом", которое действует до 2020-го года, и он здесь чувствует себя комфортно. Наш клуб выступает в Лиге Чемпионов, и он может и дальше прогрессировать с нами" - приводит слова Минцлаффа Sky90.

В текущем сезоне Вернер провел 4 матча и забил 4 гола.

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