"РБ Лейпциг" при Тедеско поднялся на семь позиций в Бундеслиге

Теги рб лейпцигдоменико тедескостатистика

"РБ Лейпциг" при Тедеско поднялся на семь позиций в Бундеслиге

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско значительно улучшил результаты своей команды.

"Быки" назначили экс-тренера "Спартака" 9 декабря, заключив с ним контракт до лета 2023 года.

С тех пор команда провела девять матчей в Бундеслиге, победив в шести из них.

Набрав 19 очков из 27 возможных, "РБ Лейпциг" поднялся в турнирной таблице чемпионата с 11-го на 4-е место.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Герту" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов