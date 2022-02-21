"РБ Лейпциг" при Тедеско поднялся на семь позиций в Бундеслиге

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

Наставник "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско значительно улучшил результаты своей команды.

"Быки" назначили экс-тренера "Спартака" 9 декабря, заключив с ним контракт до лета 2023 года.

С тех пор команда провела девять матчей в Бундеслиге, победив в шести из них.

Набрав 19 очков из 27 возможных, "РБ Лейпциг" поднялся в турнирной таблице чемпионата с 11-го на 4-е место.

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