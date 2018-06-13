"РБ Лейпциг" приобрел аргентинского защитника

Защитник "Ривер Плейта" Марсело Сараччи перешел в "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 13,5 миллионов евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.

20-летний Сараччи выступал за "Ривер Плейт" с 2017 года и провел за клуб 23 матча. Ранее играл за "Данубио". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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