"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина

Форвард ПСЖ Жан-Кевин Огустин стал игроком "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист заключил с клубом пятилетнее соглашение. Стоимость сделки составила 13 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Огустин сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

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