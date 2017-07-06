"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина

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"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина

Форвард ПСЖ Жан-Кевин Огустин стал игроком "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист заключил с клубом пятилетнее соглашение. Стоимость сделки составила 13 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Огустин сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

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