"РБ Лейпциг" продлил аренду защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо останется в "РБ Лейпциг" на сезон-2020/21.

Немецкий клуб объявил о продлении аренды 23-летнего испанца. Также в соглашении футболиста есть опция выкупа с возможностью продлить контракт до 2025 года.

Немецкий клуб арендовал игрока зимой 2020 года. За "Лейпциг" футболист провел 13 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

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