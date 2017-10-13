"РБ Лейпциг" продлил контракт с Орбаном

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вилли Орбаном.

Капитан "быков" поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2022 года.

24-летний Орбан выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года, сыграл 70 матчей и забил 5 голов.

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