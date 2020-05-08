"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником

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"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лукасом Клостерманном.

Стороны заключили соглашение до конца сезона 2023/24. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

23-летний Клостерманн выступает за "РБ Лейпциг" с августа 2014 года, сыграл 159 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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