"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником
"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лукасом Клостерманном.
Стороны заключили соглашение до конца сезона 2023/24. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
23-летний Клостерманн выступает за "РБ Лейпциг" с августа 2014 года, сыграл 159 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.
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