"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лукасом Клостерманном.

Стороны заключили соглашение до конца сезона 2023/24. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

23-летний Клостерманн выступает за "РБ Лейпциг" с августа 2014 года, сыграл 159 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: Нагельсманн может возглавить "Ньюкасл". | http://soccernews.ru